Бєлгородщина. Військові РФ знищили машину із двома своїми цивільними – ЛСР

Легіон “Свобода Росії” заявив про те, що, полюючи на легіонерів у Бєлгородській області, армія РФ вдарила по цивільному авто – “Рено” в районі Нової Тавільжанки. Двоє людей загинули.

“Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК. Під Тавільжанкою противник знищив машину “Рено” з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули, і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії”, – заявили в телеграмі легіону “Свобода Росії”.

Пізніше про загиблих повідомив губернатор Бєлгородської області Гладков, звісно ж, звинувативши у всьому ЗСУ.

“Обстріляли ділянку автодороги в селищі Маслова Пристань Шебекинського округу. Осколки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхали дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці. У другій машині є двоє постраждалих. У одного чоловіка осколкові поранення грудної клітини, у другого – осколкові поранення нижніх кінцівок. У тяжкому стані вони доставлені до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається”, – написав Гладков.

Легіонери повідомили, що зараз тривають активні бої на околицях с. Нова Тавільжанка.

“На жаль, є поранені легіонери, але свобода здобувається кров’ю. Усіх поранених вже доставлено до лікарні”, – повідомили в ЛСР.