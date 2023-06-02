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Бєлгородщина. Військові РФ знищили машину із двома своїми цивільними – ЛСР

Події 11:23   02.06.2023
Оксана Горун
Бєлгородщина. Військові РФ знищили машину із двома своїми цивільними – ЛСР

Легіон “Свобода Росії” заявив про те, що, полюючи на легіонерів у Бєлгородській області, армія РФ вдарила по цивільному авто – “Рено” в районі Нової Тавільжанки. Двоє людей загинули.

“Війська режиму, так само як і під Грайвороном, не зважають на цивільне населення. Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів і РДК. Під Тавільжанкою противник знищив машину “Рено” з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули, і це прямий наслідок непрофесіоналізму путінської армії”, – заявили в телеграмі легіону “Свобода Росії”.

Пізніше про загиблих повідомив губернатор Бєлгородської області Гладков, звісно ж, звинувативши у всьому ЗСУ.

“Обстріляли ділянку автодороги в селищі Маслова Пристань Шебекинського округу. Осколки снарядів потрапили в автомобілі, що проїжджали повз. В одному з них їхали дві жінки, від отриманих травм вони загинули на місці. У другій машині є двоє постраждалих. У одного чоловіка осколкові поранення грудної клітини, у другого – осколкові поранення нижніх кінцівок. У тяжкому стані вони доставлені до міської лікарні №2, вся необхідна медична допомога надається”, – написав Гладков.

Легіонери повідомили, що зараз тривають активні бої на околицях с. Нова Тавільжанка.

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“На жаль, є поранені легіонери, але свобода здобувається кров’ю. Усіх поранених вже доставлено до лікарні”, – повідомили в ЛСР.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Світ; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Легіон “Свобода Росії” заявив про те, що, полюючи на легіонерів у Бєлгородській області, армія РФ вдарила по цивільному авто – “Рено” в районі Нової Тавільжанки. Двоє людей загинули".