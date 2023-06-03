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Лежала на підлозі та благала про допомогу: у Харкові врятували пенсіонерку

Події 20:00   03.06.2023
Вікторія Яковенко
Лежала на підлозі та благала про допомогу: у Харкові врятували пенсіонерку Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Патрульні допомогли літній жінці у Харкові, яка опинилася у безпорадному стані.

За даними Управління патрульної поліції в Харківській області, 2 червня надійшов виклик, де заявниця розповіла, що вже три доби не може зв’язатися з літньою жінкою, за якою доглядає, двері у квартиру зачинені, а власноруч вона їх відчинити не може.

Проте майже одразу жінка скасувала виклик, аби зайвий раз не відволікати поліцейських. Однак інспектори вирішили перевірити інформацію та розібратися в ситуації на місці.

За адресою поліцейські виявили заявницю, яка розповіла, що вхідні двері зачинені, а з середини в замку вставлений ключ. Патрульні обстежили прилеглу територію та через одне з вікон на підлозі помітили жінку, яка благала про допомогу. Інспектори викликали бригаду «швидкої» та за допомогою робочого інструменту відчинили двері.

Зайшовши всередину, правоохоронці виявили на підлозі жінку у безпорадному стані. Поліцейські одразу оглянули жінку, заспокоїли, вкрили ковдрою та контролювали її стан до приїзду лікарів.

Медики оглянули жінку на місці, потім її ушпиталили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2023 в 20:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні допомогли літній жінці у Харкові, яка опинилася у безпорадному стані.".