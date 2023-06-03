Live
  • Суббота 03.06.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку

Происшествия 20:00   03.06.2023
Виктория Яковенко
Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Патрульные помогли пожилой женщине в Харькове, оказавшейся в беспомощном состоянии.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, 2 июня поступил вызов, где заявительница рассказала, что уже трое суток не может связаться с пожилой женщиной, за которой ухаживает, дверь в квартиру закрыта, а собственноручно она их открыть не может.

Однако почти сразу женщина отменила вызов, чтобы лишний раз не отвлекать полицейских. Но, инспекторы решили проверить информацию и разобраться в ситуации на месте.

За адресом полицейские обнаружили заявительницу, которая рассказала, что входная дверь закрыта, а изнутри в замке вставлен ключ. Патрульные обследовали прилегающую территорию и через одно из окон на полу заметили женщину, которая просила о помощи. Инспекторы вызвали бригаду «скорой» и с помощью рабочего инструмента открыли дверь.

Зайдя внутрь, правоохранители обнаружили на полу пенсионерку в беспомощном состоянии. Полицейские сразу осмотрели женщину, успокоили, накрыли одеялом и контролировали ее состояние до приезда врачей.

Медики осмотрели женщину на месте, затем ее госпитализировали.

Читайте также: В Изюме не идентифицировали 66 тел: родственников просят обращаться в полицию

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ нанесла авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Харьковщине – ГШ
РФ нанесла авиационных, артиллерийских и минометных ударов по Харьковщине – ГШ
03.06.2023
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
Терехов рассказал, когда ему было страшно во время войны
03.06.2023
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
Какая погода будет в Харькове в выходные — прогноз Укргидрометцентра
02.06.2023
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
Купальный сезон в Безлюдовке под угрозой срыва: открывать пляжи не разрешили
02.06.2023
Жителям Белгородщины предлагают эвакуацию в Украину. «Желающих много» — РДК
Жителям Белгородщины предлагают эвакуацию в Украину. «Желающих много» — РДК
03.06.2023
На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно
На пляжах Харьковщины проверили состояние воды: где купаться опасно
03.06.2023

Новости по теме:

16:06
В Изюме не идентифицировали 66 тел: родственников просят обращаться в полицию
13:00
На Харьковщине проверяют укрытия: нашли уже около сотни непригодных – полиция
09:23
Пошел в лес, наступил на взрывчатку и погиб: подробности ЧП на Харьковщине
22:16
Полиция показала место в Ковшаровке, где погибли и пострадали люди (фото)
18:25
Харьковские копы спасли пса, оказавшегося в ловушке (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 20:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные помогли пожилой женщине в Харькове, оказавшейся в беспомощном состоянии.".