Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку
Патрульные помогли пожилой женщине в Харькове, оказавшейся в беспомощном состоянии.
По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, 2 июня поступил вызов, где заявительница рассказала, что уже трое суток не может связаться с пожилой женщиной, за которой ухаживает, дверь в квартиру закрыта, а собственноручно она их открыть не может.
Однако почти сразу женщина отменила вызов, чтобы лишний раз не отвлекать полицейских. Но, инспекторы решили проверить информацию и разобраться в ситуации на месте.
За адресом полицейские обнаружили заявительницу, которая рассказала, что входная дверь закрыта, а изнутри в замке вставлен ключ. Патрульные обследовали прилегающую территорию и через одно из окон на полу заметили женщину, которая просила о помощи. Инспекторы вызвали бригаду «скорой» и с помощью рабочего инструмента открыли дверь.
Зайдя внутрь, правоохранители обнаружили на полу пенсионерку в беспомощном состоянии. Полицейские сразу осмотрели женщину, успокоили, накрыли одеялом и контролировали ее состояние до приезда врачей.
Медики осмотрели женщину на месте, затем ее госпитализировали.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2023 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные помогли пожилой женщине в Харькове, оказавшейся в беспомощном состоянии.".