Лежала на полу и просила о помощи: в Харькове спасли пенсионерку

Патрульные помогли пожилой женщине в Харькове, оказавшейся в беспомощном состоянии.

По данным Управления патрульной полиции в Харьковской области, 2 июня поступил вызов, где заявительница рассказала, что уже трое суток не может связаться с пожилой женщиной, за которой ухаживает, дверь в квартиру закрыта, а собственноручно она их открыть не может.

Однако почти сразу женщина отменила вызов, чтобы лишний раз не отвлекать полицейских. Но, инспекторы решили проверить информацию и разобраться в ситуации на месте.

За адресом полицейские обнаружили заявительницу, которая рассказала, что входная дверь закрыта, а изнутри в замке вставлен ключ. Патрульные обследовали прилегающую территорию и через одно из окон на полу заметили женщину, которая просила о помощи. Инспекторы вызвали бригаду «скорой» и с помощью рабочего инструмента открыли дверь.

Зайдя внутрь, правоохранители обнаружили на полу пенсионерку в беспомощном состоянии. Полицейские сразу осмотрели женщину, успокоили, накрыли одеялом и контролировали ее состояние до приезда врачей.

Медики осмотрели женщину на месте, затем ее госпитализировали.