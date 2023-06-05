Прогноз погоди на робочий тиждень: у Харкові тепло та без дощів
Укргідрометцентр інформує, що протягом тижня температура повітря в Харкові зростатиме.
Починаючи з понеділка, 5 червня, в Харкові – потепління. Підніметься як денна, так і нічна температура повітря. Дощів упродовж тижня не прогнозують. Про це повідомив Український гідрометцентр. Прогноз погоди на найближчі п’ять діб виглядає так:
⛅️Понеділок, 5 червня: температура вдень – +20-22°C, мінлива хмарність, без опадів.
🌤 Вівторок, 6 червня: температура вночі – +9-11°C, вдень – +22-24°C, невелика хмарність, без опадів.
🌤 Середа, 7 червня: температура вночі – +12-14°C, вдень – +22-24°C, невелика хмарність, без опадів.
⛅️Четвер, 8 червня: температура вночі – +12-14°C, вдень – +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів.
⛅️ П’яниця, 9 червня: температура вночі – +12-14°C, вдень – +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр інформує, що протягом тижня температура повітря в Харкові зростатиме".