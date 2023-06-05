Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове тепло и без дождей
Укргидрометцентр информирует, что в течение недели температура воздуха в Харькове будет расти.
Начиная с понедельника, 5 июня, в Харькове — потепление. Поднимется как дневная, так и ночная температура воздуха. Дождей в течение недели не прогнозируют. Такие данные сообщил Украинский гидрометцентр. Прогноз погоды на ближайшие пять суток выглядит так:
⛅️Понедельник, 5 июня: температура днем — +20-22°С, переменная облачность, без осадков.
🌤 Вторник, 6 июня: температура ночью — +9-11°С, днем — +22-24°С, небольшая облачность, без осадков.
🌤 Среда, 7 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +22-24°С, небольшая облачность, без осадков.
⛅️Четверг, 8 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, без осадков.
⛅️Пяница, 9 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +24-26°С, переменная облачность, без осадков.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр информирует, что в течение недели температура воздуха в Харькове будет расти".