Прогноз погоды на рабочую неделю: в Харькове тепло и без дождей

Укргидрометцентр информирует, что в течение недели температура воздуха в Харькове будет расти.

Начиная с понедельника, 5 июня, в Харькове — потепление. Поднимется как дневная, так и ночная температура воздуха. Дождей в течение недели не прогнозируют. Такие данные сообщил Украинский гидрометцентр. Прогноз погоды на ближайшие пять суток выглядит так:

⛅️Понедельник, 5 июня: температура днем — +20-22°С, переменная облачность, без осадков.

🌤 Вторник, 6 июня: температура ночью — +9-11°С, днем — +22-24°С, небольшая облачность, без осадков.

🌤 Среда, 7 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +22-24°С, небольшая облачность, без осадков.

⛅️Четверг, 8 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, без осадков.

⛅️Пяница, 9 июня: температура ночью — +12-14°С, днем — +24-26°С, переменная облачность, без осадков.