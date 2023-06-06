У Харкові закрили дороги, де вночі влучили російські ракети
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові обмежили рух транспорту по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка.
Рух обмежили у зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт. Як зазначили в Управлінні патрульної поліції в Харківській області, рух вулицями дозволено лише для екстрених та ремонтних служб.
Наразі патрульні здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки.
Обмеження діятимуть на час виконання ремонтних робіт, додали поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові обмежили рух транспорту по вулиці Римарській та вулиці Петра Григоренка. ".