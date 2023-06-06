В Харькове закрыли дороги, где ночью попали российские ракеты
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
В Харькове ограничили движение транспорта по улице Рымарской и по улице Петра Григоренко.
Движение ограничили в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Как отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, движение по улицам разрешено только для экстренных и ремонтных служб.
Патрульные осуществляют отвод гражданского транспорта и обеспечивают беспрепятственный проезд ремонтной техники.
Ограничения будут действовать на время выполнения ремонтных работ, добавили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ограничили движение транспорта по улице Рымарской и по улице Петра Григоренко.".