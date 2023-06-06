В Харькове закрыли дороги, где ночью попали российские ракеты

В Харькове ограничили движение транспорта по улице Рымарской и по улице Петра Григоренко.

Движение ограничили в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Как отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, движение по улицам разрешено только для экстренных и ремонтных служб.

Патрульные осуществляют отвод гражданского транспорта и обеспечивают беспрепятственный проезд ремонтной техники.

Ограничения будут действовать на время выполнения ремонтных работ, добавили полицейские.