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В Харькове закрыли дороги, где ночью попали российские ракеты

Общество 11:40   06.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове закрыли дороги, где ночью попали российские ракеты Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове ограничили движение транспорта по улице Рымарской и по улице Петра Григоренко.

Движение ограничили в связи с проведением неотложных ремонтных работ. Как отметили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, движение по улицам разрешено только для экстренных и ремонтных служб.

Патрульные осуществляют отвод гражданского транспорта и обеспечивают беспрепятственный проезд ремонтной техники.

Ограничения будут действовать на время выполнения ремонтных работ, добавили полицейские.

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Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове ограничили движение транспорта по улице Рымарской и по улице Петра Григоренко.".