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Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині (відео)

Події 19:17   11.06.2023
Оксана Якушко
Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині (відео)

Сьогодні, 10 червня, 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” УДА звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області від росіян.

«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр , Друга “МАКЕДОНЦЯ” звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – йдеться у повідомленні військового підрозділу.

 

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 червня, 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” УДА звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області від росіян.".