Контрнаступ: ЗСУ звільнили село Нескучне на Донеччині (відео)
Сьогодні, 10 червня, 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” УДА звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області від росіян.
«10 червня 2023 року 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” Української Добровольчої Армії 129-ї оБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Грищук Олександр , Друга “МАКЕДОНЦЯ” звільнив село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області», – йдеться у повідомленні військового підрозділу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2023 в 19:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 червня, 7-й окремий батальйон “АРЕЙ” УДА звільнив село Нескучне Волноваського району Донецької області від росіян.".