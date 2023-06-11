Контрнаступление: ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области
Сегодня, 10 июня, 7-й отдельный батальон «АРЕЙ» УДА освободил село Нескучное Волновахского района Донецкой области от россиян.
«10 июня 2023 года 7-й отдельный батальон «АРЕЙ» Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александра освободил село Нескучное», — Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области», — говорится в сообщении военного подразделения.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2023 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 июня, 7-й отдельный батальон «АРЕЙ» УДА освободил село Нескучное Волновахского района Донецкой области от россиян.".