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Ракетний удар по Кривому Рогу: 10 загиблих, завтра оголосили жалобу – Вілкул

Події 13:49   13.06.2023
Оксана Якушко
Ракетний удар по Кривому Рогу: 10 загиблих, завтра оголосили жалобу – Вілкул

10 людей загинули, 28 – поранені внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Ще одна людина досі під завалами. 12 з 28 поранених госпіталізовано в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

На завтра у Кривому Розі оголосили жалобу.

«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.
Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває», – повідомив Вілкул.

Цієї ночі рф вдарила по Кривому Рогу шістьма крилатими ракетами Х-101/555, п’ять поцілили по об’єктах, серед яких – житлова п’ятиповерхівка.

Читайте також: Нічна атака: ракети вдарили в житлову п’ятиповерхівку, є поранені та загиблі

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 13:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 людей загинули, 28 – поранені внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.".