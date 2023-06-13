Ракетний удар по Кривому Рогу: 10 загиблих, завтра оголосили жалобу – Вілкул

10 людей загинули, 28 – поранені внаслідок ракетної атаки рф на Кривий Ріг, повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Ще одна людина досі під завалами. 12 з 28 поранених госпіталізовано в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

На завтра у Кривому Розі оголосили жалобу.

«Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Станом на 13.00 – десять людей загинуло, один перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані. Рятувальна операція триває», – повідомив Вілкул.

Цієї ночі рф вдарила по Кривому Рогу шістьма крилатими ракетами Х-101/555, п’ять поцілили по об’єктах, серед яких – житлова п’ятиповерхівка.