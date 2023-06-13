Ракетный удар по Кривому Рогу: 10 погибших, на завтра объявили траур — Вилкул

10 человек погибли, 28 – ранены в результате ракетной атаки рф на Кривой Рог, сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул.

Еще один человек до сих пор под завалами. 12 из 28 раненых госпитализированы в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии.

На завтра в Кривом Роге объявили траур.

«Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура. По состоянию на 13.00 – десять человек погибли, один находится под завалами, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается», — сообщил Вилкул.

Этой ночью рф ударила по Кривому Рогу шестью крылатыми ракетами Х-101/555, пять попали по целям, среди которых – жилая пятиэтажка.