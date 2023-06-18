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Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО

Суспільство 08:11   18.06.2023
Олена Нагорна
Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО

Два російські ударні вертольоти, п’ять ударних дронів та сім розвідувальних безпілотників знищила українська ППО за 17 червня і початок 18 червня, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, ППО Повітряних сил “приземлила” два ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131 і один – “Ланцет”.

Протиповітряна оборона Повітряних сил у взаємодії з ППО інших підрозділів Сил оборони знищила сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів “Орлан-10”, “Орлан-30”, Zala та Supercam.

По російських позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили українська авіація завдала понад двадцять ударів.

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Автор: Олена Нагорна
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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два російські ударні вертольоти, п’ять ударних дронів та сім розвідувальних безпілотників знищила українська ППО за 17 червня і початок 18 червня, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.".