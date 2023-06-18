Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО
Два российских ударных вертолета, пять ударных дронов и семь разведывательных беспилотников уничтожила украинская ПВО за 17 июня и начало 18 июня, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Так, ПВО Воздушных сил «приземлила» два ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131 и один — «Ланцет».
Противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других подразделений Сил обороны уничтожила семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня типов «Орлан-10», «Орлан-30», Zala и Supercam.
По российским позициям, технике, тылам и скоплению живой силы украинская авиация нанесла более двадцати ударов.
Читайте также: Больше двадцати сел и поселков Харьковщины были под обстрелами врага — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 08:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два российских ударных вертолета, пять ударных дронов и семь разведывательных беспилотников уничтожили в небе над Украиной за 17 июня и начало 18 июня, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".