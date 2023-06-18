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Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО

Общество 08:11   18.06.2023
Елена Нагорная
Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО

Два российских ударных вертолета, пять ударных дронов и семь разведывательных беспилотников уничтожила украинская ПВО за 17 июня и начало 18 июня, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, ПВО Воздушных сил «приземлила» два ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131 и один — «Ланцет».

Противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других подразделений Сил обороны уничтожила семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня типов «Орлан-10», «Орлан-30», Zala и Supercam.

По российским позициям, технике, тылам и скоплению живой силы украинская авиация нанесла более двадцати ударов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два российских ударных вертолета, пять ударных дронов и семь разведывательных беспилотников уничтожили в небе над Украиной за 17 июня и начало 18 июня, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.".