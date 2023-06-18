Два российских вертолета, «Шахеды» и другие дроны «приземлила» украинская ПВО

Два российских ударных вертолета, пять ударных дронов и семь разведывательных беспилотников уничтожила украинская ПВО за 17 июня и начало 18 июня, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Так, ПВО Воздушных сил «приземлила» два ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131 и один — «Ланцет».

Противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других подразделений Сил обороны уничтожила семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня типов «Орлан-10», «Орлан-30», Zala и Supercam.

По российским позициям, технике, тылам и скоплению живой силы украинская авиация нанесла более двадцати ударов.