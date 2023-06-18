Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла

У Борівській громаді Харківської області 18 червня зникла електроенергія.

Причина – та сама, що й 14 червня: пошкодження високовольтної лінії електропередач на території Куп’янського району, повідомляє Борівська селищна рада.

“Попри вихідний день енергетики працюють на місці аварії. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт”, – йдеться у повідомленні.