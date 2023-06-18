Live
  • Неділя 18.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла

Суспільство 10:14   18.06.2023
Олена Нагорна
Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла

У Борівській громаді Харківської області 18 червня зникла електроенергія.

Причина – та сама, що й 14 червня: пошкодження високовольтної лінії електропередач на території Куп’янського району, повідомляє Борівська селищна рада.

“Попри вихідний день енергетики працюють на місці аварії. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Борівщині другу добу немає світла: коли повернуть електрику (оновлено)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов
Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов
18.06.2023
Жінка загубила 5-річного сина на станції харківського метро – Тимошко
Жінка загубила 5-річного сина на станції харківського метро – Тимошко
18.06.2023
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду
18.06.2023
Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
18.06.2023
Сьогодні 18 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 червня: яке свято та день в історії
18.06.2023
Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО
Два російські вертольоти, “Шахеди” та інші дрони “приземлила” українська ППО
18.06.2023

Новини за темою:

09:17
Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов
09:00
Потрійна ДТП на Клочківській у Харкові: троє постраждалих (відео)
08:25
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду
07:55
Понад двадцять сіл і селищ Харківщини були під обстрілами ворога – Генштаб
20:06
Сотні тонн вантажів: як українці з Австрії допомагають харків’янам (сюжет)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді Харківської області 18 червня зникла електроенергія.".