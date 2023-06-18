Громада на Харківщині вдруге за тиждень залишилася без світла
У Борівській громаді Харківської області 18 червня зникла електроенергія.
Причина – та сама, що й 14 червня: пошкодження високовольтної лінії електропередач на території Куп’янського району, повідомляє Борівська селищна рада.
“Попри вихідний день енергетики працюють на місці аварії. Електропостачання буде відновлено одразу після завершення ремонтних робіт”, – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 10:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді Харківської області 18 червня зникла електроенергія.".