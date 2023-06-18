Громада на Харьковщине второй раз за неделю осталась без света
В Боровской громаде Харьковской области 18 июня пропала электроэнергия.
Причина — та же, что и 14 июня: повреждение высоковольтной линии электропередач на территории Купянского района, сообщает Боровский поселковый совет.
«Несмотря на выходной день энергетики работают на месте аварии. Электроснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Читайте также: В Боровской громаде вторые сутки нет света: когда вернут электрику (обновлено)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Громада на Харьковщине второй раз за неделю осталась без света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 10:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Боровской громаде Харьковской области 18 июня пропала электроэнергия.".