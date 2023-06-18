Громада на Харьковщине второй раз за неделю осталась без света

В Боровской громаде Харьковской области 18 июня пропала электроэнергия.

Причина — та же, что и 14 июня: повреждение высоковольтной линии электропередач на территории Купянского района, сообщает Боровский поселковый совет.

«Несмотря на выходной день энергетики работают на месте аварии. Электроснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ», — говорится в сообщении.