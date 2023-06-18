Жінка загубила 5-річного сина на станції харківського метро – Тимошко

Напередодні працівники відділу поліції у метрополітені побачили на станції “Університет” 5-річного хлопчика без нагляду дорослих.

“Як з’ясувалося, його мати вже звернулася до поліції із заявою про зникнення сина. Щодо дитини протиправних дій не вчинено. Його передали матері”, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він також розповів, що протягом минулої доби правоохоронці спіймали в регіоні трьох осіб з наркотиками та стількох же п’яних водіїв.

У селищі Слобожанське Чугуївського району викрили незаконну торгівлю тютюновими виробами. У продавця, який не мав відповідної ліцензії, вилучили 8237 пачок цигарок. Складено протокол за ч.3 ст.156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.