Женщина потеряла 5-летнего сына на станции харьковского метро — Тимошко

Накануне работники отдела полиции в метрополитене увидели на станции «Университет» 5-летнего мальчика без присмотра взрослых.

«Как выяснилось, его мать уже обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. В отношении ребенка противоправных действий не совершено. Его передали матери», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также рассказал, что в течение минувших суток правоохранители поймали в регионе трех человек с наркотиками и стольких же пьяных водителей.

В поселке Слобожанское Чугуевского района разоблачили незаконную торговлю табачными изделиями. У продавца, который не имел соответствующей лицензии, изъяли 8237 пачек сигарет. Составлен протокол по ч.3 ст.156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.