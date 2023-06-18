Женщина потеряла 5-летнего сына на станции харьковского метро — Тимошко
Накануне работники отдела полиции в метрополитене увидели на станции «Университет» 5-летнего мальчика без присмотра взрослых.
«Как выяснилось, его мать уже обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. В отношении ребенка противоправных действий не совершено. Его передали матери», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Он также рассказал, что в течение минувших суток правоохранители поймали в регионе трех человек с наркотиками и стольких же пьяных водителей.
В поселке Слобожанское Чугуевского района разоблачили незаконную торговлю табачными изделиями. У продавца, который не имел соответствующей лицензии, изъяли 8237 пачек сигарет. Составлен протокол по ч.3 ст.156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2023 в 09:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне работники отдела полиции в метрополитене увидели на станции «Университет» 5-летнего мальчика без присмотра взрослых.".