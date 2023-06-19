Усі цілі над Україною вночі збили – Повітряні сили ЗСУ
Вночі армія РФ атакувала Україну “Калібрами” та “Шахедами”. Жоден із них не долетів.
“Вночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами “Калібр” і чотирма ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, “Шахедів” – зі східного узбережжя Азовського моря”, – повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
За даними ЗС ЗСУ, усі вісім цілей знищила українська протиповітряна оборона. Збивали в зонах відповідальності повітряного командування “Південь” та повітряного командування “Схід”.
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Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук інформував, що чотири “Калібри” збили над Одеською областю.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 08:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну “Калібрами” та “Шахедами”. Жоден із них не долетів".