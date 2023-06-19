Все цели над Украиной ночью сбили — Воздушные силы ВСУ

Ночью армия РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Шахедами». Ни один из них не долетел.

«Ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и четырьмя ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131». Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «Шахедов» – с восточного побережья Азовского моря», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, все восемь целей уничтожила украинская противовоздушная оборона. Сбивали в зонах ответственности воздушного командования «Юг» и воздушного командования «Восток».

Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук информировал, что четыре «Калибра» сбили над Одесской областью.