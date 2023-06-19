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Все цели над Украиной ночью сбили — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 08:40   19.06.2023
Оксана Горун
Все цели над Украиной ночью сбили — Воздушные силы ВСУ

Ночью армия РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Шахедами». Ни один из них не долетел.

«Ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и четырьмя ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131». Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «Шахедов» – с восточного побережья Азовского моря», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, все восемь целей уничтожила украинская противовоздушная оборона. Сбивали в зонах ответственности воздушного командования «Юг» и воздушного командования «Восток».

  • Читайте также: Ночью над Украиной сбили ракету и 20 «Шахедов» — ВСУ

    • Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук информировал, что четыре «Калибра» сбили над Одесской областью.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Шахедами». Ни один из них не долетел".