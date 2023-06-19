Все цели над Украиной ночью сбили — Воздушные силы ВСУ
Ночью армия РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Шахедами». Ни один из них не долетел.
«Ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» и четырьмя ударными дронами иранского производства «Shahed-136/131». Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «Шахедов» – с восточного побережья Азовского моря», — сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
По данным ВС ВСУ, все восемь целей уничтожила украинская противовоздушная оборона. Сбивали в зонах ответственности воздушного командования «Юг» и воздушного командования «Восток».
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Ранее спикер Одесской ОВА Сергей Братчук информировал, что четыре «Калибра» сбили над Одесской областью.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину «Калибрами» и «Шахедами». Ни один из них не долетел".