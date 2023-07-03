У Харкові волонтери бігали заради дронів для українських захисників (сюжет)

Благодійний волонтерський забіг пройшов 1 липня в Харкові. Його організатори збирали на дрони з тепловізійними камерами для 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Програма-максимум була зібрати на три БпЛА вартістю по 100 тисяч гривень.

Вадим Коваленко, співорганізатор благодійного забігу, триатлоніст

Це не перший наш забіг благодійний. До цього ми робили благодійні забіги і в Гостомелі, і в Циркунах Харківської області, і у Сполучених Штатах. Але це перший благодійний забіг, коли ми вирішили об’єднати і волонтерів, і військових. І це ще один такий приклад суспільству, що війна не закінчилась. І потрібно допомагати максимально. Хто чим тільки може.

Перші учасники забігу на 5 км з’явилися на фініші за 20 хвилин.

Володимир Кулінок, виборов третє місце в забігу на 5 км

Тримати один темп. Назад вже складніше було, звичайно. Я бачу, що хлопці з мого підприємства мене вже випереджають. Тому я вже взяв собі один темп, щоб зайняти певне місце і не втратити свою позицію. Третє місце. Я задоволений.

Першим дистанцію у 10 км подолав 38-річний спортсмен-аматор. Його результат – 40 хвилин 35 секунд.

Руслан, виборов перше місце в забігу на 10 км

Я займаюсь волонтерством з першого дня війни і хотів підтримати, мотивувати людей, які допомагають іншим. Коли я почав бігати, я важив близько 87 кг. Зараз – 66 кг. Бігав для себе. Я змінив багато чого в житті завдяки бігу. І продовжую бігати.

У забігу взяли участь лише 50 осіб, тому що у прифронтовому Харкові дозволені спортивні тренування та змагання до 50 людей.

Вадим Коваленко, співорганізатор благодійного забігу, триатлоніст

Охочих було дуже багато. Але ми маємо ліміт – це 50 осіб. У нас і медалей 50 штук. Тому що, ми всі знаємо, що Харків – прифронтова зона. І такі івенти масові ми не можемо проводити. Тому 50 людей – це той максимум, котрий сьогодні бере участь.

Учасники заходу тренувалися два з половиною місяці, щоб подолати дистанції у 5 і 10 кілометрів. Деякі брали участь у такому забігу вперше. В інших був чималий досвід.

Сергій, учасник забігу, волонтер

Дуже складно. У футбол бігаю, а марафон жодного разу не бігав. Бігати складно. Сонце світить в голову – складно. 5 кілометрів я пробіг.

Софія, учасниця забігу

Насправді дистанція нормальна. Але, тому що гори – то вверх, то вниз – трохи було важко. До цього займалася фігурним катанням професійно, чирлідингом, повітряною гімнастикою.

Найскладніше – перемогти самого себе і добігти до кінця дистанції.

Олександр, учасник забігу, волонтер

Дочка прибігла трохи раніше, а я пізніше. Це перший марафон у нас. Раніше, мабуть у вісімнадцять років, я п’ять кілометрів пробігав.

Організатори забігу сподівалися зібрати гроші на три дрони вартістю по 100 тисяч гривень для 92-ї ОМБр ЗСУ. На ранок 3 липня було 80 тисяч, але збір ще триває.

Вадим Коваленко, співорганізатор благодійного забігу, триатлоніст

Якраз через цей забіг ми хочемо показати, що потрібно об’єднуватися, потрібно робити все можливе для нашої перемоги.

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