В Харькове волонтеры бегали ради дронов для украинских защитников (сюжет)

Благотворительный волонтерский забег прошел 1 июля в Харькове. Его организаторы собирали на дроны с тепловизионными камерами для 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Программа-максимум была собрать на три БпЛА стоимостью по 100 тысяч гривен.

Вадим Коваленко, соорганизатор благотворительного забега, триатлонист

Это не первый наш забег благотворительный. До этого мы делали благотворительные забеги и в Гостомеле, и в Циркунах Харьковской области, и в Соединенных Штатах. Но это первый благотворительный забег, когда мы решили объединить и волонтеров, и военных. И это еще один такой пример обществу, что война не закончилась. И нужно помогать максимально. Кто чем только может.

Первые участники забега на 5 км появились на финише спустя 20 минут.

Владимир Кулинок, завоевал третье место в забеге на 5 км

Держать один темп. Назад уже сложнее было, конечно. Я вижу, что ребята с моего предприятия меня уже опережают. Поэтому я уже взял себе один темп, чтобы занять определенное место и не потерять свою позицию. Третье место. Я доволен.

Первым дистанцию в 10 км преодолел 38-летний спортсмен-любитель. Его результат — 40 минут 35 секунд.

Руслан, завоевал первое место в забеге на 10 км

Я занимаюсь волонтерством с первого дня войны и хотел поддержать, мотивировать людей, которые помогают другим. Когда я начал бегать, я весил около 87 кг. Сейчас — 66 кг. Бегал для себя. Я изменил многое в жизни благодаря бегу. И продолжаю бегать.

В забеге приняли участие только 50 человек, потому что в прифронтовом Харькове разрешены спортивные тренировки и соревнования до 50 человек.

Вадим Коваленко, соорганизатор благотворительного забега, триатлонист

Желающих было очень много. Но мы имеем лимит — это 50 человек. У нас и медалей 50 штук. Потому что, мы все знаем, что Харьков — прифронтовая зона.

Участники мероприятия тренировались два с половиной месяца, чтобы преодолеть дистанции в 5 и 10 километров. Некоторые участвовали в таком забеге впервые. У других был немалый опыт.

Сергей, участник забега, волонтер

Очень сложно. В футбол бегаю, а марафон ни разу не бегал. Бегать сложно. Солнце светит в голову — сложно. 5 километров я пробежал.

София, участница забега

На самом деле, дистанция нормальная. Но потому что горы — то вверх, то вниз — немного было трудно. До этого занималась фигурным катанием профессионально, черлидингом, воздушной гимнастикой.

Самое сложное — победить самого себя и добежать до конца дистанции.

Александр, участник забега, волонтер

Дочь прибежала чуть раньше, а я позже. Это первый марафон у нас. Раньше, видимо в восемнадцать лет, я пять километров пробегал.

Организаторы забега надеялись собрать деньги на три дрона стоимостью по 100 тысяч гривен для 92-й ОМБр ВСУ. На утро 3 июля было 80 тысяч, но сбор еще продолжается.

Вадим Коваленко, соорганизатор благотворительного забега, триатлонист

Как раз через этот забег мы хотим показать, что нужно объединяться, нужно делать все возможное для нашей победы.

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