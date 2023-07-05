У Харкові нотаріус допоміг злочинцям «віджати» у фермера агропідприємство
У Харкові під суд піде приватний нотаріус, який незаконно перереєстрував чуже агропідприємство.
За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 2022 року приватний нотаріус зареєстрував довіреність, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.
Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, бо знаходився у зоні ведення активних бойових дій на території Харківщини.
Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії, додали правоохоронці.
«Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства», – зазначили у прокуратурі.
У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.
Приватному нотаріусу повідомили про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).
Читайте також: 5 років не платив за оренду: у Харкові забирають землю у приватника
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові нотаріус допоміг злочинцям «віджати» у фермера агропідприємство»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 13:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під суд піде приватний нотаріус, який незаконно перереєстрував чуже агропідприємство.".