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У Харкові нотаріус допоміг злочинцям «віджати» у фермера агропідприємство

Суспільство 13:38   05.07.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові нотаріус допоміг злочинцям «віджати» у фермера агропідприємство Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові під суд піде приватний нотаріус, який незаконно перереєстрував чуже агропідприємство.

За даними Харківської обласної прокуратури, у жовтні 2022 року приватний нотаріус зареєстрував довіреність, відповідно до якої власник фермерського господарства нібито уповноважив іншу особу бути його представником.

Насправді ж власник агропідприємства і гадки про це не мав — відповідних документів він не підписував та не міг бути присутнім при цьому, бо знаходився у зоні ведення активних бойових дій на території Харківщини.

Крім того, підозрюваний не був включений до переліку нотаріусів, які працюють під час дії воєнного стану, а тому взагалі не мав права вчиняти нотаріальні дії, додали правоохоронці.

«Діючи всупереч вимогам законодавства України, нотаріус зареєстрував зазначену довіреність. Цим він допоміг зловмисникам — діючи на підставі довіреності, вони здійснили зміну засновника та кінцевого бенефіціарного власника фермерського господарства», – зазначили у прокуратурі.

У результаті потерпілий втратив частку у статутному капіталі підприємства на суму 5 млн грн.

Приватному нотаріусу повідомили про підозру за фактом зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 13:38;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під суд піде приватний нотаріус, який незаконно перереєстрував чуже агропідприємство.".