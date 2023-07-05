В Харькове нотариус помог преступникам «отжать» у фермера агропредприятие

В Харькове под суд пойдет частный нотариус, который незаконно перерегистрировал чужое агропредприятие.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 2022 года частный нотариус зарегестировал доверенность, согласно которой владелец фермерского хозяйства якобы уполномочил другое лицо быть его представителем.

На самом деле владелец агропредприятия и не знал об этом — соответствующих документов он не подписывал и не мог даже присутствовать при этом, так как находился в зоне ведения активных боевых действий на территории Харьковщины.

Кроме того, подозреваемый не был включен в перечень нотариусов, работающих во время действия военного положения, поэтому вообще не имел права совершать нотариальные действия, добавили правоохранители.

«Действуя вопреки требованиям законодательствам Украины, нотариус зарегистрировал указанную доверенность. Этим он помог злоумышленникам, действуя на основании доверенности, они произвели смену учредителя и конечного бенефициарного владельца фермерского хозяйства», — отметили в прокуратуре.

В результате потерпевший потерял долю в уставном капитале предприятия на сумму 5 млн грн.

Частному нотариусу сообщили о подозрении по факту злоупотребления своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло потерпевшему тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).