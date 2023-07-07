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Житель Харківщини отримав умовний термін за “сексуальні дії” щодо двох дівчат

Суспільство 15:51   07.07.2023
Олена Нагорна
Житель Харківщини отримав умовний термін за “сексуальні дії” щодо двох дівчат

30 червня Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив 29-річного чоловіка за дії сексуального характеру щодо двох дівчат 15 та 14 років (ч. 1 ст. 155 КК України) до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки.

4 липня прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати цей вирок та ухвалити новий, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, зловмисник під час зустрічі з дівчатами перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік знав, що вони неповнолітні, свою провину визнав та розкаявся.

“Прокурор вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого”, – пояснюють у прокуратурі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив 29-річного чоловіка за дії сексуального характеру щодо двох дівчат 15 та 14 років (ч. 1 ст. 155 КК України) до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки.".