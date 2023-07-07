Житель Харківщини отримав умовний термін за “сексуальні дії” щодо двох дівчат
30 червня Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив 29-річного чоловіка за дії сексуального характеру щодо двох дівчат 15 та 14 років (ч. 1 ст. 155 КК України) до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки.
4 липня прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати цей вирок та ухвалити новий, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Як встановило слідство, зловмисник під час зустрічі з дівчатами перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік знав, що вони неповнолітні, свою провину визнав та розкаявся.
“Прокурор вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого”, – пояснюють у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 15:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 червня Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив 29-річного чоловіка за дії сексуального характеру щодо двох дівчат 15 та 14 років (ч. 1 ст. 155 КК України) до 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки.".