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Житель Харьковщины получил условный срок за «сексуальные действия» с девочками

Общество 15:51   07.07.2023
Елена Нагорная
Житель Харьковщины получил условный срок за «сексуальные действия» с девочками

30 июня Лозовской горрайонный суд Харьковской области приговорил 29-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении двух девочек 15 и 14 лет (ч. 1 ст. 155 УК Украины) к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года.

4 июля прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить этот приговор и вынести новый, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Как установило следствие, злоумышленник при встрече с девочками находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина знал, что они несовершеннолетние, свою вину признал и раскаялся.

«Прокурор считает приговор суда незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого», — объясняют в прокуратуре.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня Лозовской горрайонный суд Харьковской области приговорил 29-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении двух девочек 15 и 14 лет (ч. 1 ст. 155 УК Украины) к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года.".