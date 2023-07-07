Житель Харьковщины получил условный срок за «сексуальные действия» с девочками

30 июня Лозовской горрайонный суд Харьковской области приговорил 29-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении двух девочек 15 и 14 лет (ч. 1 ст. 155 УК Украины) к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года.

4 июля прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить этот приговор и вынести новый, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Как установило следствие, злоумышленник при встрече с девочками находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина знал, что они несовершеннолетние, свою вину признал и раскаялся.

«Прокурор считает приговор суда незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого», — объясняют в прокуратуре.