Житель Харьковщины получил условный срок за «сексуальные действия» с девочками
30 июня Лозовской горрайонный суд Харьковской области приговорил 29-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении двух девочек 15 и 14 лет (ч. 1 ст. 155 УК Украины) к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года.
4 июля прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить этот приговор и вынести новый, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Как установило следствие, злоумышленник при встрече с девочками находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина знал, что они несовершеннолетние, свою вину признал и раскаялся.
«Прокурор считает приговор суда незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания степени тяжести уголовного преступления и личности обвиняемого», — объясняют в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 15:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 июня Лозовской горрайонный суд Харьковской области приговорил 29-летнего мужчину за действия сексуального характера в отношении двух девочек 15 и 14 лет (ч. 1 ст. 155 УК Украины) к 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года.".