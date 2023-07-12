Підрив трактора у Балаклії: постраждав комунальник – ДСНС

12 липня близько 12:00 на околиці міста Балаклія на Харківщині на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав його водій.

«Подія трапилась, коли оператор трактора виконував косіння трави на узбіччі вздовж дороги», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними Харківської обласної прокуратури, 55-річний водій наразі перебуває у лікарні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).