Підрив трактора у Балаклії: постраждав комунальник – ДСНС
Фото: Харківська обласна прокуратура
12 липня близько 12:00 на околиці міста Балаклія на Харківщині на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав його водій.
«Подія трапилась, коли оператор трактора виконував косіння трави на узбіччі вздовж дороги», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
За даними Харківської обласної прокуратури, 55-річний водій наразі перебуває у лікарні.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня близько 12:00 на околиці міста Балаклія на Харківщині на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав його водій.".