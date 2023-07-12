Подрыв трактора в Балаклее: пострадал коммунальщик – ГСЧС

12 июля около 12:00 на окраине города Балаклея на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал водитель.

«Случившееся произошло, когда оператор трактора выполнял кошение травы на обочине вдоль дороги», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 55-летний водитель находится в больнице.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).