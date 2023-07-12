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Подрыв трактора в Балаклее: пострадал коммунальщик – ГСЧС

Происшествия 13:50   12.07.2023
Виктория Яковенко
Подрыв трактора в Балаклее: пострадал коммунальщик – ГСЧС Фото: Харьковская областная прокуратура

12 июля около 12:00 на окраине города Балаклея на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал водитель.

«Случившееся произошло, когда оператор трактора выполнял кошение травы на обочине вдоль дороги», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 55-летний водитель находится в больнице.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Трактор подорвался на мине в Балаклее: есть пострадавший

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля около 12:00 на окраине города Балаклея на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал водитель.".