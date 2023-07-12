Подрыв трактора в Балаклее: пострадал коммунальщик – ГСЧС
Фото: Харьковская областная прокуратура
12 июля около 12:00 на окраине города Балаклея на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал водитель.
«Случившееся произошло, когда оператор трактора выполнял кошение травы на обочине вдоль дороги», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 55-летний водитель находится в больнице.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 июля около 12:00 на окраине города Балаклея на Харьковщине на вражеском взрывном устройстве подорвался трактор коммунального предприятия. Пострадал водитель.".