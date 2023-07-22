9 розбійників на Харківщині видавали себе за поліціянтів і грабували людей

45-річний ватажок банди – експравоохоронець, який знав, як замітати сліди від поліціянтів Харківщини, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Організатор запросив до озброєної банди своїх знайомих, серед яких були люди з кримінальним минулим. Зловмисники видавали себе за співробітників поліції, використовуючи захисну амуніцію та тактичне спорядження з відповідними нашивками. Вони нападали на жителів Харківщини та, погрожуючи вогнепальною зброєю та гамселячи, відбирали у потерпілих гроші, ювелірні прикраси, автомобілі та інше майно.

Під час розбійних нападів на своїх жертв зловмисники використали вогнепальну зброю, яку отримали як учасники добровільного підрозділу для відсічі військовому вторгненню рф на територію України.



Готуючись до скоєння нападів, зловмисники вивчали місцевість, розпорядок дня своїх жертв та інші деталі, щоби їхні дії не викрили правоохоронці.

Організатор займався плануванням злочинів, підшукував жертв, на яких надалі нападали розбійники, а також вживав заходів конспірації. Інші учасники безпосередньо вчиняли злочини та приховували “сліди”.

Розбійники не гребували й крадіжками – виносили техніку, спортивний інвентар та інші цінні речі з приватних будинків, які розташовані на деокупованій території Харківщини — у селі Циркуни.

Організовану банду викрили у вересні минулого року.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно дев’ятьох осіб за фактами вчинення розбійних нападів (ч. 4 ст. 187 КК України). Восьмеро з них обвинувачуються ще й у бандитизмі (ст. 257 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Окрім розбою і бандитизму, окремим учасникам групи також інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, крадіжки, вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 КК України), а також незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами, викрадення людини і позбавлення її волі (ч.1 ст.263, ч.2 ст.146 КК України).