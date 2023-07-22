9 разбойников на Харьковщине выдавали себя за полицейских и грабили людей

45-летний главарь банды — экс-правоохранитель, который знал, как заметать следы от полицейских Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Организатор пригласил в вооруженную банду своих знакомых, среди которых были люди с криминальным прошлым. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции, используя защитную амуницию и тактическое снаряжение с соответствующими нашивками. Они нападали на жителей Харьковщины и, угрожая им огнестрельным оружием и избивая, отбирали у потерпевших деньги, ювелирные украшения, автомобили и другое имущество.

Во время разбойных нападений на своих жертв злоумышленники использовали огнестрельное оружие, которое получили как участники добровольческого подразделения для отпора военному вторжению рф на территорию Украины.



Готовясь к совершению нападений, злоумышленники изучали местность, распорядок дня своих жертв и другие детали, чтобы их действия не разоблачили правоохранители.

Организатор занимался планированием преступной деятельности, в том числе подыскивал жертв, на которых в дальнейшем нападали разбойники, а также принимал меры конспирации. Другие участники непосредственно совершали преступления и скрывали «следы».

Разбойники не гнушались и воровством – выносили технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи из частных домов, расположенных на деоккупированной территории Харьковщины — в селе Циркуны.

Организованную банду разоблачили в сентябре прошлого года.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам совершения разбойных нападений (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Восемь из них обвиняют еще и в бандитизме (ст. 257 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде Харькова.

Кроме разбоя и бандитизма, отдельным участникам группы также инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, кражи, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 УК Украины), а также незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами2, иск. .146 УК Украины).