9 разбойников на Харьковщине выдавали себя за полицейских и грабили людей
45-летний главарь банды — экс-правоохранитель, который знал, как заметать следы от полицейских Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Организатор пригласил в вооруженную банду своих знакомых, среди которых были люди с криминальным прошлым. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников полиции, используя защитную амуницию и тактическое снаряжение с соответствующими нашивками. Они нападали на жителей Харьковщины и, угрожая им огнестрельным оружием и избивая, отбирали у потерпевших деньги, ювелирные украшения, автомобили и другое имущество.
Во время разбойных нападений на своих жертв злоумышленники использовали огнестрельное оружие, которое получили как участники добровольческого подразделения для отпора военному вторжению рф на территорию Украины.
Готовясь к совершению нападений, злоумышленники изучали местность, распорядок дня своих жертв и другие детали, чтобы их действия не разоблачили правоохранители.
Организатор занимался планированием преступной деятельности, в том числе подыскивал жертв, на которых в дальнейшем нападали разбойники, а также принимал меры конспирации. Другие участники непосредственно совершали преступления и скрывали «следы».
Разбойники не гнушались и воровством – выносили технику, спортивный инвентарь и другие ценные вещи из частных домов, расположенных на деоккупированной территории Харьковщины — в селе Циркуны.
Организованную банду разоблачили в сентябре прошлого года.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении девяти человек по фактам совершения разбойных нападений (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Восемь из них обвиняют еще и в бандитизме (ст. 257 УК Украины).
Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде Харькова.
Кроме разбоя и бандитизма, отдельным участникам группы также инкриминируют незаконное завладение транспортным средством, кражи, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 289, ч.5 ст.185 УК Украины), а также незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами2, иск. .146 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 12:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний организатор банды — экс-правоохранитель, который знал, как заметать следы от полицейских Харьковщины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".