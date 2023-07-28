На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом
В Балаклії водій, який був у стані алкогольного сп’яніння пограбував АЗС.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 25-річний порушник у присутності працівників АЗС відкрив холодильник та відкрито заволодів пляшками з пивом.
Про злочин повідомив касир автозаправної станції о 3:54.
«Під час досудового розслідування встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Щодо чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП», – зазначили у поліції.
Крім цього зловмиснику повідомили про підозру за фактом відкритого заволодіння чужим майном, вчиненого в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.
Чоловіка затримали, йому загрожує до 10 років тюрми.
Читайте також: «Закладки» і замовлення через чат-бот: на Харківщині піймали наркоторговців
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 15:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Балаклії водій, який був у стані алкогольного сп’яніння пограбував АЗС.".