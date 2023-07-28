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На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом

Суспільство 15:22   28.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом Фото: ГУНП в Харківській області

В Балаклії водій, який був у стані алкогольного сп’яніння пограбував АЗС.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 25-річний порушник у присутності працівників АЗС відкрив холодильник та відкрито заволодів пляшками з пивом.

Про злочин повідомив касир автозаправної станції о 3:54.

«Під час досудового розслідування встановлено, що він керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Щодо чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП», – зазначили у поліції.

Крім цього зловмиснику повідомили про підозру за фактом відкритого заволодіння чужим майном, вчиненого в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ.

Чоловіка затримали, йому загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Балаклії водій, який був у стані алкогольного сп’яніння пограбував АЗС.".