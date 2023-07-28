На Харьковщине пьяный водитель ночью украл с АЗС бутылки с пивом
В Балаклее водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ограбил АЗС.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 25-летний нарушитель в присутствии работников АЗС открыл холодильник и открыто украл бутылки с пивом.
О преступлении сообщил кассир автозаправочной станции в 3:54.
«В ходе досудебного расследования установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУпАП», — отметили в полиции.
Помимо этого злоумышленнику сообщили о подозрении по факту открытого завладения чужим имуществом, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.
Мужчину задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 15:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Балаклее водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ограбил АЗС.".