На Харьковщине пьяный водитель ночью украл с АЗС бутылки с пивом

В Балаклее водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ограбил АЗС.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 25-летний нарушитель в присутствии работников АЗС открыл холодильник и открыто украл бутылки с пивом.

О преступлении сообщил кассир автозаправочной станции в 3:54.

«В ходе досудебного расследования установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУпАП», — отметили в полиции.

Помимо этого злоумышленнику сообщили о подозрении по факту открытого завладения чужим имуществом, совершенном в условиях военного положения по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ.

Мужчину задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.