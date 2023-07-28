У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид
У Харкові 27 липня співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який наносив собі порізи й погрожував вчинити суїцид.
Про таку поведінку чоловіка копам повідомив його батько, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“На місці патрульні виявили чоловіка з ножем та сокирою в руках. Він мав значні порізи в області шиї та рук, не давав собі допомогти та погрожував оточуючим. Патрульним вдалось встановити з ним контакт та відвернути його увагу. За першої ж нагоди чоловіка затримали”, – повідомили правоохоронці.
Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та контролювали його стан до приїзду “швидкої”.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 27 липня співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який наносив собі порізи й погрожував вчинити суїцид.".