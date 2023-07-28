Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид

Події 17:00   28.07.2023
Олена Нагорна
У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид

У Харкові 27 липня співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який наносив собі порізи й погрожував вчинити суїцид.

Про таку поведінку чоловіка копам повідомив його батько, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“На місці патрульні виявили чоловіка з ножем та сокирою в руках. Він мав значні порізи в області шиї та рук, не давав собі допомогти та погрожував оточуючим. Патрульним вдалось встановити з ним контакт та відвернути його увагу. За першої ж нагоди чоловіка затримали”, – повідомили правоохоронці.

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та контролювали його стан до приїзду “швидкої”.

Читайте також: Кричала із замкненого дому: у Харкові допомогли пенсіонерці (відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)
П’яний пасажир упав на колію: у метро Харкова зупиняли рух (відео)
28.07.2023, 17:55
Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня
Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня
28.07.2023, 17:40
Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов
Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов
28.07.2023, 16:33
На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)
На Харківщині заживили село, яке сиділо без світла майже півтора року (фото)
28.07.2023, 16:02
На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом
На Харківщині п’яний водій вночі вкрав з АЗС пляшки з пивом
28.07.2023, 15:22
РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський
РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський
28.07.2023, 15:01

Новини за темою:

17:40
Якою буде погода в Харкові та області у вихідні та наступного тижня
17:00
У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид
16:33
Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов
15:39
На вулиці Сумській продовжують перекладати водовід
15:39
На Куп’янщині РФ знизила темпи наступу, але хоче їх відновити – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 17:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 27 липня співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який наносив собі порізи й погрожував вчинити суїцид.".