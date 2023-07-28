У Харкові чоловік із ножем і сокирою різав себе та погрожував вчинити суїцид

У Харкові 27 липня співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який наносив собі порізи й погрожував вчинити суїцид.

Про таку поведінку чоловіка копам повідомив його батько, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“На місці патрульні виявили чоловіка з ножем та сокирою в руках. Він мав значні порізи в області шиї та рук, не давав собі допомогти та погрожував оточуючим. Патрульним вдалось встановити з ним контакт та відвернути його увагу. За першої ж нагоди чоловіка затримали”, – повідомили правоохоронці.

Патрульні надали чоловікові домедичну допомогу та контролювали його стан до приїзду “швидкої”.