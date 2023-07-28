В Харькове мужчина с ножом и топором резал себя и угрожал покончить с собой
Фото: УПП в Харьковской области
В Харькове 27 июля сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который наносил себе порезы и угрожал покончить с собой.
О таком поведении мужчины копам сообщил его отец, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«На месте патрульные обнаружили мужчину с ножом и топором в руках. Он имел значительные порезы в области шеи и рук, однако не давал возможности ему помочь, угрожая окружающим. Патрульным удалось установить с ним контакт и отвлечь его внимание. При первой же возможности мужчину задержали», — сообщили правоохранители.
Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и контролировали его состояние до приезда «скорой».
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 17:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 27 июля сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который наносил себе порезы и угрожал покончить с собой.".