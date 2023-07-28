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В Харькове мужчина с ножом и топором резал себя и угрожал покончить с собой

Происшествия 17:00   28.07.2023
Елена Нагорная
В Харькове мужчина с ножом и топором резал себя и угрожал покончить с собой Фото: УПП в Харьковской области

В Харькове 27 июля сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который наносил себе порезы и угрожал покончить с собой.

О таком поведении мужчины копам сообщил его отец, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«На месте патрульные обнаружили мужчину с ножом и топором в руках. Он имел значительные порезы в области шеи и рук, однако не давал возможности ему помочь, угрожая окружающим. Патрульным удалось установить с ним контакт и отвлечь его внимание. При первой же возможности мужчину задержали», — сообщили правоохранители.

Патрульные оказали мужчине домедицинскую помощь и контролировали его состояние до приезда «скорой».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 17:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 27 июля сотрудники патрульной полиции спасли мужчину, который наносил себе порезы и угрожал покончить с собой.".