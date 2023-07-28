«Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар
У ХАЦ відреагували на заяву ХОВА, яка вчора спростувала інформацію активістів, які знайшли 7 закупівель на різні послуги, що стосуються піару, на загальну суму майже 2,5 млн грн.
«Чи свідомо, чи ні, не знаємо, але ХОВА у своїй заяві маніпулює фактами щодо нашої публікації. По-перше, ми в першому абзаці матеріалу вказуємо, що всі 7 закупівель – це закупівлі, договори на які були укладені 24 лютого. Ніде не стверджується, що договори укладені зараз, у липні. По-друге, всі 7 закупівель, про які йде мова, – завантажені в систему публічних закупівель «Prozorro» вчора – 26 липня, у другій половині дня, після чого і стало відомо про додаткові 2 мільйони гривень на піар та супутні послуги для ХОВА», – йдеться в заяві ГО «Харківський антикорупційний центр».
До своєї заяви активісти додали знімки з екрану з системи публічних закупівель «Prozorro».
«ХОВА не оприлюднила в «Prozorro» договори та кошториси цих закупівель, внаслідок чого неможливо перевірити, чи обґрунтовані ці витрати і чи відповідають вони рівню ринкових цін. Під час цього моніторингу ми неодноразово звертались за необхідними коментарями у структурні підрозділи ХОВА. І, ні, нам невідомо, навіщо ОВА писала ці дивні речі, все ж легко перевіряється», – додали в ХАЦ.
Нагадаємо, у ХАЦ знайшли тендери на понад 2 млн грн, які ХОВА витратила на піар. На заяву активістів ХОВА відреагувала у той же день та заявила, що не публікували 7 нових закупівель на інформаційні послуги, а новий тендер на піар виник через технічну помилку.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХАЦ відреагували на заяву ХОВА, яка вчора спростувала інформацію активістів, які знайшли 7 закупівель на різні послуги, що стосуються піару, на загальну суму майже 2,5 млн грн.".