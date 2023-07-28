Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

«Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар

Суспільство 13:41   28.07.2023
Вікторія Яковенко
«Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар Фото: ХОВА

У ХАЦ відреагували на заяву ХОВА, яка вчора спростувала інформацію активістів, які знайшли 7 закупівель на різні послуги, що стосуються піару, на загальну суму майже 2,5 млн грн.

«Чи свідомо, чи ні, не знаємо, але ХОВА у своїй заяві маніпулює фактами щодо нашої публікації. По-перше, ми в першому абзаці матеріалу вказуємо, що всі 7 закупівель – це закупівлі, договори на які були укладені 24 лютого. Ніде не стверджується, що договори укладені зараз, у липні. По-друге, всі 7 закупівель, про які йде мова, – завантажені в систему публічних закупівель «Prozorro» вчора – 26 липня, у другій половині дня, після чого і стало відомо про додаткові 2 мільйони гривень на піар та супутні послуги для ХОВА», – йдеться в заяві ГО «Харківський антикорупційний центр».

До своєї заяви активісти додали знімки з екрану з системи публічних закупівель «Prozorro».

«ХОВА не оприлюднила в «Prozorro» договори та кошториси цих закупівель, внаслідок чого неможливо перевірити, чи обґрунтовані ці витрати і чи відповідають вони рівню ринкових цін. Під час цього моніторингу ми неодноразово звертались за необхідними коментарями у структурні підрозділи ХОВА. І, ні, нам невідомо, навіщо ОВА писала ці дивні речі, все ж легко перевіряється», – додали в ХАЦ.

Нагадаємо, у ХАЦ знайшли тендери на понад 2 млн грн, які ХОВА витратила на піар. На заяву активістів ХОВА відреагувала у той же день та заявила, що не публікували 7 нових закупівель на інформаційні послуги, а новий тендер на піар виник через технічну помилку.

01 02 03 04

05
Фото: ХАЦ
Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар
«Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар
28.07.2023, 13:41
Під Харковом відмовилися від створення скверу за 22 млн заради пікапів для ЗСУ
Під Харковом відмовилися від створення скверу за 22 млн заради пікапів для ЗСУ
28.07.2023, 13:27
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів
Бійці ЗСУ можуть загинути на передовій від неякісних китайських турнікетів
24.07.2023, 21:43
Удар авіабомбами по Куп’янщині: у прокуратурі показали наслідки (фото)
Удар авіабомбами по Куп’янщині: у прокуратурі показали наслідки (фото)
28.07.2023, 12:05
«Закладки» і замовлення через чат-бот: на Харківщині піймали наркоторговців
«Закладки» і замовлення через чат-бот: на Харківщині піймали наркоторговців
28.07.2023, 13:10
Машовець – про дії ЗСУ на півдні України: успіх не лише в Старомайорському
Машовець – про дії ЗСУ на півдні України: успіх не лише в Старомайорському
28.07.2023, 07:52

Новини за темою:

18:01
У ХОВА спростували інформацію ХАЦ, що витрачатимуть мільйони на піар
13:41
Робота в Харкові та області: вакансії тижня від 12 до 19 тисяч гривень
13:04
У ХАЦ знову знайшли тендери на понад 2 млн грн, які ХОВА витратила на піар
09:38
Терехов прокоментував скасування тендерів на прибирання й озеленення в Харкові
08:30
По Харківщині вночі вдарили КАБ-250 і С-300, є загибла та поранені – ХОВА

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Все легко перевіряється» – ХАЦ відповів на заяву ХОВА щодо витрат на піар»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 13:41;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХАЦ відреагували на заяву ХОВА, яка вчора спростувала інформацію активістів, які знайшли 7 закупівель на різні послуги, що стосуються піару, на загальну суму майже 2,5 млн грн.".