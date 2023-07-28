«Все легко проверяется» — ХАЦ ответил на заявление ХОВА о расходах на пиар

В ХАЦ отреагировали на заявление ХОВА, которая вчера опровергла информацию активистов, нашедших 7 закупок на различные услуги, касающиеся пиара, на общую сумму почти 2,5 млн грн.

«Сознательно или нет, не знаем, но ХОВА в своем заявлении манипулирует фактами нашей публикации. Во-первых, мы в первом абзаце материала указываем, что все 7 закупок – это договоры, которые были заключены 24 февраля. Нигде не утверждается, что договоры заключены сейчас в июле. Во-вторых, все 7 закупок, о которых идет речь, загружены в систему публичных закупок «Prozorro» вчера – 26 июля, во второй половине дня, после чего и стало известно о дополнительных 2 миллионах гривен на пиар и сопутствующие услуги для ХОВА» , – говорится в заявлении ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

К своему заявлению активисты добавили скриншоты из системы публичных закупок Prozorro.

«ХОВА не опубликовала в «Prozorro» договоры и сметы этих закупок, в результате чего невозможно проверить, обоснованы ли эти расходы и соответствуют ли они уровню рыночных цен. Во время этого мониторинга мы неоднократно обращались за необходимыми комментариями в структурные подразделения ХОВА. И нет, нам неизвестно, зачем ОВА писала эти странные вещи, все же легко проверяется», – добавили в ХАЦ.

Напомним, в ХАЦ нашли тендеры более чем на 2 млн грн, которые ХОВА потратила на пиар. На заявление активистов ХОВА отреагировала в тот же день и заявила, что не публиковала 7 новых закупок на информационные услуги, а новый тендер на пиар возник из-за технической ошибки.