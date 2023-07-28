Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

«Все легко проверяется» — ХАЦ ответил на заявление ХОВА о расходах на пиар

Общество 13:41   28.07.2023
Виктория Яковенко
«Все легко проверяется» — ХАЦ ответил на заявление ХОВА о расходах на пиар Фото: ХОВА

В ХАЦ отреагировали на заявление ХОВА, которая вчера опровергла информацию активистов, нашедших 7 закупок на различные услуги, касающиеся пиара, на общую сумму почти 2,5 млн грн.

«Сознательно или нет, не знаем, но ХОВА в своем заявлении манипулирует фактами нашей публикации. Во-первых, мы в первом абзаце материала указываем, что все 7 закупок – это договоры, которые были заключены 24 февраля. Нигде не утверждается, что договоры заключены сейчас в июле. Во-вторых, все 7 закупок, о которых идет речь, загружены в систему публичных закупок «Prozorro» вчера – 26 июля, во второй половине дня, после чего и стало известно о дополнительных 2 миллионах гривен на пиар и сопутствующие услуги для ХОВА» , – говорится в заявлении ОО «Харьковский антикоррупционный центр».

К своему заявлению активисты добавили скриншоты из системы публичных закупок Prozorro.

«ХОВА не опубликовала в «Prozorro» договоры и сметы этих закупок, в результате чего невозможно проверить, обоснованы ли эти расходы и соответствуют ли они уровню рыночных цен. Во время этого мониторинга мы неоднократно обращались за необходимыми комментариями в структурные подразделения ХОВА. И нет, нам неизвестно, зачем ОВА писала эти странные вещи, все же легко проверяется», – добавили в ХАЦ.

Напомним, в ХАЦ нашли тендеры более чем на 2 млн грн, которые ХОВА потратила на пиар. На заявление активистов ХОВА отреагировала в тот же день и заявила, что не публиковала 7 новых закупок на информационные услуги, а новый тендер на пиар возник из-за технической ошибки.

01 02 03 04

05
Фото: ХАЦ
Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
28.07.2023, 10:30
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
28.07.2023, 07:52
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45

Новости по теме:

18:01
В ХОВА опровергли информацию ХАЦ, что будут тратить миллионы на пиар
13:41
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 12 до 19 тысяч гривен
13:04
В ХАЦ снова нашли тендеры на 2 млн грн, которые ХОВА потратила на пиар
09:38
Терехов прокомментировал отмену тендеров на уборку и озеленение в Харькове
08:30
По Харьковщине ночью ударили КАБ-250 и С-300, есть погибшая и раненые — ХОВА

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Все легко проверяется» — ХАЦ ответил на заявление ХОВА о расходах на пиар»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 13:41;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХАЦ отреагировали на заявление ХОВА, которая вчера опровергла информацию активистов, нашедших 7 закупок на различные услуги, касающиеся пиара, на общую сумму почти 2,5 млн грн.".