На Харківщині працівниця пошти обікрала пенсіонерів – поліція

У Харківській області працівниця пошти привласнювала гроші, які давали їй пенсіонери для оплати комунальних послуг.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на рахунку фігурантки – понад 10 ошуканих літніх людей.

«З червня по серпень минулого року 41-річна начальниця відділення пошти самостійно розвозила пенсії громадянам. Люди не мали змоги виїхати із сіл та давали поштарці гроші для оплати комунальних послуг. Зловмисниця привласнювала ці кошти та розпоряджалася на власний розсуд», – зазначили правоохоронці.

Сума збитків складає понад 10 тисяч гривень. Вдома у зловмисниці поліцейські знайшли особисті рахунки постраждалих за сплату комунальних послуг.

Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

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