На Харьковщине работница почты обворовала пенсионеров – полиция
В Харьковской области работница почты присваивала деньги, которые давали ей пенсионеры для оплаты коммунальных услуг.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на счету фигурантки – более 10 обманутых пожилых людей.
«С июня по август прошлого года 41-летняя начальница отделения почты самостоятельно развозила пенсии людям. Пенсионеры не имели возможности выехать из сел и давали почтальону деньги для оплаты коммунальных услуг. Злоумышленница присваивала эти средства и распоряжалась по своему усмотрению», — отметили правоохранители.
Сумма ущерба составляет более 10 тысяч гривен. Дома у злоумышленницы полицейские обнаружили личные счета пострадавших за оплату коммунальных услуг.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области работница почты присваивала деньги, которые давали ей пенсионеры для оплаты коммунальных услуг.".