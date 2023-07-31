На Харьковщине работница почты обворовала пенсионеров – полиция

В Харьковской области работница почты присваивала деньги, которые давали ей пенсионеры для оплаты коммунальных услуг.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на счету фигурантки – более 10 обманутых пожилых людей.

«С июня по август прошлого года 41-летняя начальница отделения почты самостоятельно развозила пенсии людям. Пенсионеры не имели возможности выехать из сел и давали почтальону деньги для оплаты коммунальных услуг. Злоумышленница присваивала эти средства и распоряжалась по своему усмотрению», — отметили правоохранители.

Сумма ущерба составляет более 10 тысяч гривен. Дома у злоумышленницы полицейские обнаружили личные счета пострадавших за оплату коммунальных услуг.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.