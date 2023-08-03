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ISW виявив “хворе місце” в інформаційному просторі РФ

Події 07:57   03.08.2023
Оксана Горун
ISW виявив “хворе місце” в інформаційному просторі РФ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль та його пропагандисти чутливі до будь-якої інформації про удари по Криму. А так званим “військкорам” забороняють висвітлювати наслідки таких ударів – щоб не сіяти паніку.

До таких висновків аналітики дійшли, вивчивши публічні “розбірки” так званих “військкорів”, що виникли з приводу висвітлення ударів Сил оборони по Чонгарському мосту та в районі Севастополя.

“Провоєнний блогер звинуватив інших відомих провоєнних блогерів, які критикували поведінку Росії у війні 2 серпня, у тому, що вони “імбецили”, які підтримують “провокаційні публікації” та “шалену критику [Міністерства оборони Росії]”, тому що військові блогери опублікували зображення, що показують наслідки нещодавніх українських ударів під Севастополем та на Чонгарському мосту”, – повідомили в ISW.

У процесі публічного з’ясування стосунків російські “військкори” перейшли на особистості (зокрема, один звинуватив іншого у крадіжці грошей, які збирають для допомоги окупантам). Дискусія привернула увагу всієї “спільноти”. Деякі пропагандисти навіть попереджали, що висвітлення теми зупинок руху в Криму на контролі у ФСБ та місцевого гауляйтера Аксьонова.

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“Суперечка навколо цих двох військових блогерів, поряд із супутніми звинуваченнями, свідчить про те, що питання про удари по Криму є явно невралгічною точкою у російському інформаційному просторі. ISW раніше зазначав, що після очевидного українського удару по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських блогерів зберігали мовчання, а кілька обраних каналів просто репостили зображення завданих збитків у наступні дні. За оцінкою ISW, відсутність дискусії серед військових блогерів після удару по Чонгару припускає, що Кремль, можливо, офіційно наказав військовим блогерам не висвітлювати його. Критика висвітлення двома військовими блогерами ударів по Криму ще раз підтверджує попередню оцінку ISW і наголошує на тому, що висвітлення подій у Криму створило значну напруженість у російському інформаційному просторі. Російська влада, у тому числі кримська окупаційна адміністрація, кровно зацікавлена в обмеженні поширення інформації про удари та їх наслідки для російської логістики через окупований півострів через побоювання, що ця інформація викличе паніку серед населення та поставить під сумнів здатність Росії для ефективного захисту своєї території”, – наголосили в Інституті вивчення війни.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль та його пропагандисти чутливі до будь-якої інформації про удари по Криму. А так званим “військкорам” забороняють висвітлювати наслідки таких ударів – щоб не сіяти паніку".