ISW обнаружил «больное место» в информационном пространстве РФ

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Кремль и его пропагандисты чувствительны к любой информации об ударах по Крыму. А так называемым «военкорам» запрещают освещать последствия таких ударов — чтобы не сеять панику.

К таким выводам аналитики пришли, изучив публичные «разборки» так называемых «военкоров», возникшие по поводу освещения ударов Сил обороны по Чонгарскому мосту и в районе Севастополя.

«Провоенный блогер обвинил других видных провоенных блогером, критиковавших поведение России в войне 2 августа, в том, что они «имбецилы», которые поддерживают «провокационные публикации» и «бешеную критику [Министерства обороны России]» потому что военные блогеры опубликовали изображения, показывающие последствия недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту», — сообщили в ISW.

В процессе публичного выяснения отношений российские «военкоры» перешли на личности (в частности один обвинил другого в краже денег, которые собирают для помощи оккупантам). Дискуссия привлекла внимание всего «сообщества». Некоторые пропагандисты даже предупреждали, что освещение темы остановок движения в Крыму на контроле у ФСБ и местного гауляйтера Аксенова.

«Спор вокруг этих двух военных блогеров, наряду с сопутствующими обвинениями, свидетельствует о том, что вопрос об ударах по Крыму является явно невралгической точкой в провоенном российском информационном пространстве. ISW ранее отмечал, что после очевидного украинского удара по Чонгарскому мосту 29 июля подавляющее большинство российских блогеров хранили молчание, а несколько избранных каналов просто репостили изображения нанесенного ущерба в последующие дни. По оценке ISW, отсутствие дискуссии среди военных блогеров после удара по Чонгару предполагает, что Кремль, возможно, официально приказал военным блогерам не освещать его. Критика освещения двумя военными блогерами ударов по Крыму еще раз подтверждает предыдущую оценку ISW и подчеркивает тот факт, что освещение событий в Крыму создало значительную напряженность в российском информационном пространстве. Российские власти, в том числе крымская оккупационная администрация, кровно заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах и их последствиях для российской логистики через оккупированный полуостров из-за опасений, что эта информация вызовет панику среди населения и поставит под сомнение способность России для эффективной защиты своей оккупированной территории», — подчеркнули в Институте изучения войны.