Чоловік потонув у водоймі на Харківщині

Водолази ДСНС 5 серпня дістали з води у Красноградському районі на Харківщині тіло 37-річного потопельника.

“05 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок, який стався в селищі Старовірівка Красноградського району. Там на місцевому ставку під час купання у непризначеному для цього місці втонув 37-річний чоловік”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Для пошуків тіла на місце прибули два оперативні відділення рятувальників із Нової Водолаги, а також водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Усього 4 одиниці техніки та 16 осіб.

Тіло загиблого дістали з дна о 17:20. Надалі в трагедії розбиратимуться правоохоронці.