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Чоловік потонув у водоймі на Харківщині

Події 18:40   05.08.2023
Оксана Горун
Чоловік потонув у водоймі на Харківщині

Водолази ДСНС 5 серпня дістали з води у Красноградському районі на Харківщині тіло 37-річного потопельника.

“05 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок, який стався в селищі Старовірівка Красноградського району. Там на місцевому ставку під час купання у непризначеному для цього місці втонув 37-річний чоловік”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Водолази ДСНС підняли з дна утопленика

Для пошуків тіла на місце прибули два оперативні відділення рятувальників із Нової Водолаги, а також водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Усього 4 одиниці техніки та 16 осіб.

Водолази ДСНС підняли з дна утопленика 3

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Тіло загиблого дістали з дна о 17:20. Надалі в трагедії розбиратимуться правоохоронці.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 18:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водолази ДСНС 5 серпня дістали з води у Красноградському районі на Харківщині тіло 37-річного потопельника".