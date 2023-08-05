Чоловік потонув у водоймі на Харківщині
Водолази ДСНС 5 серпня дістали з води у Красноградському районі на Харківщині тіло 37-річного потопельника.
“05 серпня о 14:27 до рятувальників надійшла інформація про нещасний випадок, який стався в селищі Старовірівка Красноградського району. Там на місцевому ставку під час купання у непризначеному для цього місці втонув 37-річний чоловік”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Для пошуків тіла на місце прибули два оперативні відділення рятувальників із Нової Водолаги, а також водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування. Усього 4 одиниці техніки та 16 осіб.
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Тіло загиблого дістали з дна о 17:20. Надалі в трагедії розбиратимуться правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2023 в 18:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водолази ДСНС 5 серпня дістали з води у Красноградському районі на Харківщині тіло 37-річного потопельника".