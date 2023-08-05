Мужчина утонул в водоеме на Харьковщине

Водолазы ГСЧС 5 августа достали из воды в Красноградском районе на Харьковщине тело 37-летнего утопленника.

«5 августа в 14:27 к спасателям поступила информация о несчастном случае, который произошел в поселке Староверовка Красноградского района. Там на местном пруду во время купания в непредназначенном для этого месте утонул 37-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Для поисков тела на место прибыли два оперативных отделения спасателей из Новой Водолаги, а также водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Всего 4 единицы техники и 16 человек.

Тело погибшего достали со дна в 17:20. В дальнейшем в трагедии будут разбираться правоохранители.