Мужчина утонул в водоеме на Харьковщине
Водолазы ГСЧС 5 августа достали из воды в Красноградском районе на Харьковщине тело 37-летнего утопленника.
«5 августа в 14:27 к спасателям поступила информация о несчастном случае, который произошел в поселке Староверовка Красноградского района. Там на местном пруду во время купания в непредназначенном для этого месте утонул 37-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Для поисков тела на место прибыли два оперативных отделения спасателей из Новой Водолаги, а также водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Всего 4 единицы техники и 16 человек.
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Тело погибшего достали со дна в 17:20. В дальнейшем в трагедии будут разбираться правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 18:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водолазы ГСЧС 5 августа достали из воды в Красноградском районе на Харьковщине тело 37-летнего утопленника".