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Мужчина утонул в водоеме на Харьковщине

Происшествия 18:40   05.08.2023
Оксана Горун
Мужчина утонул в водоеме на Харьковщине

Водолазы ГСЧС 5 августа достали из воды в Красноградском районе  на Харьковщине тело 37-летнего утопленника.

«5 августа в 14:27 к спасателям поступила информация о несчастном случае, который произошел в поселке Староверовка Красноградского района. Там на местном пруду во время купания в непредназначенном для этого месте утонул 37-летний мужчина», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Водолазы ГСЧС подняли со дна утопленника

Для поисков тела на место прибыли два оперативных отделения спасателей из Новой Водолаги, а также водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования. Всего 4 единицы техники и 16 человек.

Водолазы ГСЧС подняли со дна утопленника 3

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Тело погибшего достали со дна в 17:20. В дальнейшем в трагедии будут разбираться правоохранители.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 18:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водолазы ГСЧС 5 августа достали из воды в Красноградском районе  на Харьковщине тело 37-летнего утопленника".