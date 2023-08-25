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Помер через рік після поранення: на Харківщині пішов із життя капітан поліції

Події 10:13   25.08.2023
Оксана Горун
Помер через рік після поранення: на Харківщині пішов із життя капітан поліції

Протягом року Сергій Філоненко боровся із наслідками тяжкого поранення, яке отримав у бою з російськими окупантами на Харківщині. Серце не витримало.

Про смерть колеги – інспектора сектора реагування патрульної поліції відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області Сергія Філоненка – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

“Понад рік капітан поліції лікувався від поранення, яке отримав у бою з рашистами. Поліцейський разом з військовослужбовцями ЗСУ у березні минулого року поблизу села Карасівка із застосуванням протитанкового ракетного комплексу знищили три танки загарбників. На лінії вогню Сергій витягнув на собі пораненого бійця та отримав рокове поранення. Поліцейський мужньо боровся за життя та переніс десятки операцій, але останню його серце не витримало”, – повідомили в ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 10:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом року Сергій Філоненко боровся із наслідками тяжкого поранення, яке отримав у бою з російськими окупантами на Харківщині. Серце не витримало".