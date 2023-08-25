Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции

В течение года Сергей Филоненко боролся с последствиями тяжелого ранения, которое получил в бою с российскими оккупантами на Харьковщине. Сердце не выдержало.

О смерти коллеги — инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области Сергея Филоненко — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Больше года капитан полиции лечился от ранения, полученного в бою с рашистами. Полицейский вместе с военнослужащими ВСУ в марте прошлого года вблизи села Карасевка с применением противотанкового ракетного комплекса уничтожили три танка захватчиков. На линии огня Сергей вытащил на себе раненого бойца и получил роковое ранение. Полицейский мужественно боролся за жизнь и перенес десятки операций, но последнюю сердце не выдержало», — сообщили в ГУНП.