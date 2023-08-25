Live
  • Пт 25.08.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.66
    • 🔴

Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции

Происшествия 10:13   25.08.2023
Оксана Горун
Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции

В течение года Сергей Филоненко боролся с последствиями тяжелого ранения, которое получил в бою с российскими оккупантами на Харьковщине. Сердце не выдержало.

О смерти коллеги — инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области Сергея Филоненко — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Больше года капитан полиции лечился от ранения, полученного в бою с рашистами. Полицейский вместе с военнослужащими ВСУ в марте прошлого года вблизи села Карасевка с применением противотанкового ракетного комплекса уничтожили три танка захватчиков. На линии огня Сергей вытащил на себе раненого бойца и получил роковое ранение. Полицейский мужественно боролся за жизнь и перенес десятки операций, но последнюю сердце не выдержало», — сообщили в ГУНП.

Читайте также: «Ребенок от Бога»: погибшему летчику установили мемориальную доску в Харькове

Автор: Оксана Горун
Популярно
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
Генштаб сообщил о ночной ракетной и авиационной атаке и обстрелах Харьковщины
25.08.2023, 07:17
Буданов анонсировал наземную операцию в Крыму (видео)
Буданов анонсировал наземную операцию в Крыму (видео)
25.08.2023, 10:49
В Харькове уволился начальник горздрава
В Харькове уволился начальник горздрава
25.08.2023, 10:30
Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции
Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции
25.08.2023, 10:13
Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября
Терехов заявил о четвертой волне возвращения харьковчан — к 1 сентября
25.08.2023, 09:46
Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе
Без газа почти полтора года: на Харьковщине восстановили газопровод в селе
25.08.2023, 11:15

Новости по теме:

10:13
Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции
15:17
Машины смяло: на Окружной Харькова произошло смертельное ДТП (фото)
10:51
Морила голодом 15 собак: на Харьковщине разоблачили мучительницу (фото)
15:20
На Харьковщине снова ищут подростка, которая уже убегала из дома в июле
13:44
Розовую «барби-камеру» для преступников открыли в отделении полиции в Германии

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 10:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение года Сергей Филоненко боролся с последствиями тяжелого ранения, которое получил в бою с российскими оккупантами на Харьковщине. Сердце не выдержало".