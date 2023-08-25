Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции
В течение года Сергей Филоненко боролся с последствиями тяжелого ранения, которое получил в бою с российскими оккупантами на Харьковщине. Сердце не выдержало.
О смерти коллеги — инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №3 Харьковского РУП №3 ГУНП в Харьковской области Сергея Филоненко — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
«Больше года капитан полиции лечился от ранения, полученного в бою с рашистами. Полицейский вместе с военнослужащими ВСУ в марте прошлого года вблизи села Карасевка с применением противотанкового ракетного комплекса уничтожили три танка захватчиков. На линии огня Сергей вытащил на себе раненого бойца и получил роковое ранение. Полицейский мужественно боролся за жизнь и перенес десятки операций, но последнюю сердце не выдержало», — сообщили в ГУНП.
Читайте также: «Ребенок от Бога»: погибшему летчику установили мемориальную доску в Харькове
Новости по теме:
Вы читали новость: «Умер через год после ранения: на Харьковщине ушел из жизни капитан полиции»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 августа 2023 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение года Сергей Филоненко боролся с последствиями тяжелого ранения, которое получил в бою с российскими оккупантами на Харьковщине. Сердце не выдержало".