Росіяни скинули авіабомби на Харківщину – Синєгубов (фото)
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки бомбардування сіл Чернещина та Шийківка Ізюмського району.
“По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він повідомив, що протягом доби під обстрілами окупантів були населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
“Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам’янку та інші населені пункти”, – повідомив начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки бомбардування сіл Чернещина та Шийківка Ізюмського району".