Росіяни скинули авіабомби на Харківщину – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов показав наслідки бомбардування сіл Чернещина та Шийківка Ізюмського району.

“По селах Чернещина та Шийківка Ізюмського району росіяни завдали ударів керованими авіабомбами. У Чернещині бомба влучила неподалік місцевої школи. У Шийківці пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він повідомив, що протягом доби під обстрілами окупантів були населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“Зокрема, ворог з артилерії, мінометів та використовуючи авіацію обстрілював Козачу Лопань, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Варварівку, Кам’янку та інші населені пункти”, – повідомив начальник ХОВА.