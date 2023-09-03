Live
  • Вс 03.09.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.74
    • 🟢

Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото)

Происшествия 08:41   03.09.2023
Оксана Горун
Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов показал последствия бомбардировки сел Чернещина и Шейковка Изюмского района.

«По селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что в течение суток под оккупантов были населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Последствия авиаудара по Харьковщине 2 сентября 2023 3
Фото: telegram Олега Синегубова

«В частности, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровку, Каменку и другие населенные пункты», — сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW

Последствия авиаудара по Харьковщине 2 сентября 2023 2
Фото: telegram Олега Синегубова
Автор: Оксана Горун
Популярно
Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW
Войска РФ продвинулись на Купянском направлении — ISW
03.09.2023, 07:34
Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото)
Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото)
03.09.2023, 08:41
Ночью над Украиной сбили 22 «шахеда»
Ночью над Украиной сбили 22 «шахеда»
03.09.2023, 07:17
Вдруг остановилось сердце. В Харькове скончался известный волонтер и актер
Вдруг остановилось сердце. В Харькове скончался известный волонтер и актер
02.09.2023, 17:58
Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ
Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ
03.09.2023, 08:04
И часа не простояли. В Харькове неизвестные поломали макеты от ЛГБТ (видео)
И часа не простояли. В Харькове неизвестные поломали макеты от ЛГБТ (видео)
02.09.2023, 19:39

Новости по теме:

08:04
Авиаудар по Харьковщине и обстрелы: информация Генштаба ВСУ
08:39
Из-за обстрелов россиян погиб мужчина и ранена пожилая женщина — Синегубов
22:19
Номера телефонов Службы спасения «101» и «112» не работают на Харьковщине
21:59
Линия 103 временно не работает на Харьковщине
20:59
Кабмин согласовал Логвинову заместителем начальника Харьковской ОВА Синегубова

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов показал последствия бомбардировки сел Чернещина и Шейковка Изюмского района".