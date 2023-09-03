Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину — Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов показал последствия бомбардировки сел Чернещина и Шейковка Изюмского района.

«По селам Чернещина и Шейковка Изюмского района россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами. В Чернещине бомба попала неподалеку от местной школы. В Шейковке поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что в течение суток под оккупантов были населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В частности, враг из артиллерии, минометов и используя авиацию обстреливал Казачью Лопань, Огурцово, Волчанские Хутора, Варваровку, Каменку и другие населенные пункты», — сообщил начальник ХОВА.