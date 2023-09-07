5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики
На Харківщині засудили 46-річного чоловіка, який зберігав вдома наркотики і вибухівку.
Мешканець Чугуївського району зірвав стовбури з листям коноплі та приніс до себе додому. Перед цим чоловік висушив коноплі, відділив листя від стовбурів з частини рослин, надалі подрібнив його, тим самим незаконно виготовив наркотичний засіб, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
На цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. Під час обшуку правоохоронці виявили у нього вдома дві металевих банки з вибуховими речовинами метальної дії.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.
Суд визнав винним чоловіка у зберіганні вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконному придбанні, виготовленні та зберіганні наркотичних засобів, без мети збуту, в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики".