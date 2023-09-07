5 лет за решеткой проведет житель Харьковщины, который делал наркотики
В Харьковской области осудили 46-летнего мужчину, который хранил дома наркотики и взрывчатку.
Житель Чугуевского района сорвал стволы с листьями конопли и принес домой. Перед этим мужчина высушил коноплю, отделил листья от стволов из части растений, измельчил его, тем самым незаконно изготовил наркотическое средство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
На этом преступная «карьера» мужчины не закончилась. Во время обыска правоохранители обнаружили у него дома две металлические банки с взрывчатыми веществами.
В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.
Суд признал виновным мужчину в хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств, без цели сбыта, в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области осудили 46-летнего мужчину, который хранил дома наркотики и взрывчатку.".