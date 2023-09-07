5 лет за решеткой проведет житель Харьковщины, который делал наркотики

В Харьковской области осудили 46-летнего мужчину, который хранил дома наркотики и взрывчатку.

Житель Чугуевского района сорвал стволы с листьями конопли и принес домой. Перед этим мужчина высушил коноплю, отделил листья от стволов из части растений, измельчил его, тем самым незаконно изготовил наркотическое средство, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

На этом преступная «карьера» мужчины не закончилась. Во время обыска правоохранители обнаружили у него дома две металлические банки с взрывчатыми веществами.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал виновным мужчину в хранении взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения и незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств, без цели сбыта, в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 309 УКУ).