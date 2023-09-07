Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, які обставини допомогли швидкому контрнаступу на Харківщині, який відбувся торік.

«За моїм переконанням, це було бездоганне планування даної операції. Друге – це висока мотивація особового складу і третє – ювелірне виконання поставлених завдань на полі бою. Дійсно, Сили Оборони виконували кожне завдання надзвичайно потужно», – сказав Федоренко в етері нацмарафону.

Також, на думку Федоренка, велику роль відіграло й те, що на той час українським захисникам надійшла від міжнародних партнерів велика кількість боєприпасів.

«І також певна кількість і розвідувальних засобів БПЛА. Спеціальними групами, розвідкою застосовувались і ударні, на той час, перші БПЛА», – додав командир.