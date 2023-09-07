Безупречный план и «ювелирное» исполнение – Федоренко о харьковской операции

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, какие обстоятельства помогли быстрому контрнаступлению на Харьковщине, которое произошло в прошлом году.

«По моему убеждению, это было безупречное планирование данной операции. Второе – это высокая мотивация личного состава. Третье – ювелирное выполнение поставленных задач на поле боя. Действительно, Силы Обороны выполняли каждое задание очень мощно», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона.

Также, по мнению Федоренко, большую роль сыграло и то, что к тому времени украинским защитникам поступило от международных партнеров большое количество боеприпасов.

«И также определенное количество и разведывательных средств БПЛА. Специальными группами, разведкой применялись и ударные, в то время первые, БПЛА», — добавил командир.