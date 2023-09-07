Безупречный план и «ювелирное» исполнение – Федоренко о харьковской операции
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, какие обстоятельства помогли быстрому контрнаступлению на Харьковщине, которое произошло в прошлом году.
«По моему убеждению, это было безупречное планирование данной операции. Второе – это высокая мотивация личного состава. Третье – ювелирное выполнение поставленных задач на поле боя. Действительно, Силы Обороны выполняли каждое задание очень мощно», — сказал Федоренко в эфире нацмарафона.
Также, по мнению Федоренко, большую роль сыграло и то, что к тому времени украинским защитникам поступило от международных партнеров большое количество боеприпасов.
«И также определенное количество и разведывательных средств БПЛА. Специальными группами, разведкой применялись и ударные, в то время первые, БПЛА», — добавил командир.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 15:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, какие обстоятельства помогли быстрому контрнаступлению на Харьковщине, которое произошло в прошлом году.".