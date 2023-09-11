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Майже 600 тисяч грн. Лікарні Харкова суд повернув гроші за паливо

Події 18:31   11.09.2023
Оксана Якушко
Майже 600 тисяч грн. Лікарні Харкова суд повернув гроші за паливо

Підприємці уклали договір із харківською лікарнею на постачання палива, але постійно та безпідставно піднімали ціни, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Одна з лікарень Харкова за результатами закупівлі дизельного палива та бензину уклала договір з підприємством-переможцем на суму понад 3,2 млн грн. Станом на момент підписання угоди сторони погодили всі умови, як то предмет, ціна та строк виконання зобов’язань за договором.

 

Проте після укладання угоди про закупівлю пального підприємство неодноразово необґрунтовано підвищувало ціну на пальне, внаслідок чого сторони уклали ще низку додаткових угод про збільшення ціни за одиницю товару, зменшення обсягу закупівлі по договору.

 

Але додаткові угоди не мали належного документального обґрунтування, були укладені в порушення вимог ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та є нікчемними, а надмірно сплачені кошти підлягають поверненню лікарні

Господарський суд Харківської області задовольнив позов керівника Шевченківської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави до ТОВ і наказав стягнути надмірно сплачені кошти на суму майже 600 тисяч гривень.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2023 в 18:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підприємці уклали договір із харківською лікарнею на постачання палива, але постійно та безпідставно піднімали ціни, повідомила Харківська обласна прокуратура.".